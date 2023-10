Inspectie heeft vervalst diabetesmedicijn hier nog niet gezien

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat vervalste diabetesmedicatie in Nederlandse apotheken terecht is gekomen. Ook zijn tot dusver geen meldingen binnengekomen over patiënten met klachten na gebruik van nepmiddelen. De inspectie vraagt apotheken en groothandels wel om “extra te letten op mogelijke vervalsingen en het meegeven van de juiste pennen”.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) waarschuwde vorige week dat via groothandels in Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk injectiepennen zijn verkocht die valselijk waren gelabeld als het diabetesmedicijn Ozempic. In werkelijkheid zit dat middel er echter helemaal niet in.

De toezichthouder in Oostenrijk meldde begin deze week dat daar daadwerkelijk meerdere mensen in het ziekenhuis zijn beland. Het lijkt er volgens de Oostenrijkse inspectie op dat zij insuline hadden binnengekregen in plaats van Ozempic. Hoewel niet helemaal duidelijk is hoe mensen aan het middel zijn gekomen, lijkt het erop dat dit uit “een andere bron dan een apotheek” was.

Ook de IGJ waarschuwt dat gebruik van de verkeerde injectiepennen “kan leiden tot gezondheidsschade”. De inspectie voegt er het dringende advies aan toe om medicijnen alleen via arts en apotheek aan te schaffen en niet zelf te kopen.

Ozempic is bedoeld voor mensen met diabetes, maar het is de laatste tijd ook in trek als afslankmiddel. Daar is het niet voor goedgekeurd en gezondheidsdiensten raden het af. Mogelijk liften criminelen nu mee op de hype door nep-Ozempic te verkopen. (ANP)