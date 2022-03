Inspectie: informatiebeveiliging bij telemonitoring moet beter

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat ziekenhuizen telemonitoring veilig en zorgvuldig inzetten. Punt van aandacht is de informatiebeveiliging, die nog voor verbetering vatbaar is.

Tijdens de coronapandemie is zorg afstand via telemonitoring in korte tijd op veel plaatsen gemeengoed geworden. Patienten zijn door de bank genomen positief en ziekenhuizen zetten de technologie zorgvuldig en veilig in, concludeert de inspectie na bezoek aan tien ziekenhuizen. Toch stipt de IGJ ook verbeterpunten aan om telemonitoring toekomstbestendig te maken.

Tweefactorauthenticatie

Een belangrijk verbeterpunt is de informatiebeveiliging. “Als patiënten op apps of websites voor telemonitoring inloggen, vraagt dat om tweefactorauthenticatie maar dat gebeurt niet altijd”, schrijft de inspectie in een rapport. Vaak biedt de leverancier die mogelijkheid wel aan, maar maakt een ziekenhuis er (nog) geen gebruik van.

Protocollen en analyses

Andere verbeterpunten die IGJ beschrijft, betreffen ontbrekende protocollen of analyses op de risico’s van de inzet van telemonitoring (er is vaak geen PRI of een vergelijkbare inventarisatie). Niet verwonderlijk gezien de snelheid waarmee telemonitoring is uitgerold in crisistijd, maar de inspectie verwacht wel dat ziekenhuizen werk maken van de genoemde verbeterpunten.