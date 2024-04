Inspectie kondigt onaangekondigde bezoeken aan

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) gaat in mei, juni en juli onaangekondigd bij zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg langs om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen.

De inspectie kondigt de bezoeken nu al aan, in de verwachting dat zorgaanbieders zelf alvast kijken of zij hun medicatieveiligheid op orde hebben.

Medicatieveiligheid

Tijdens bezoeken vorig jaar bleek dat bij ruim de helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de medicatieveiligheid op belangrijke punten niet op orde was. Ook bij de meeste andere zorgaanbieders waren er nog verbeteringen nodig. Zo werden medicijnen niet altijd op de juiste manier bewaard. Of het verstrekken van medicijnen werd niet altijd goed geregistreerd.

Tijdens de komende bezoeken bekijkt de inspectie verschillende onderdelen, zoals het bewaren en toedienen van medicijnen en het registreren ervan. Ook mag de inspectie dossiers inzien en spreekt zij met mensen die erbij betrokken zijn. Bijvoorbeeld bestuurders, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en zorgverleners