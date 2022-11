Inspectie kreeg afgelopen jaren 5 meldingen over jeugddorp Glind

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen jaren nog vijf meldingen en acht signalen over onveilige omstandigheden binnengekregen over zorgaanbieders uit jeugddorp De Glind. Het gaat om de periode 2018 tot begin oktober van dit jaar, antwoordt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) op vragen van de VVD.





Over de meldingen en signalen, kan de bewindsman niets zeggen. “Over de precieze inhoud van meldingen en de afhandeling doet de IGJ nooit mededelingen.” Hij laat weten dat meldingen over geweld, misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen een gezinshuis altijd worden opgevolgd.

Pluryn start onderzoek

De Glind is een dorp in de gemeente Barneveld (Gelderland) waar vele tientallen kinderen wonen die niet meer thuis kunnen wonen. Ze wonen bij pleegouders, in gezinshuizen of in woongroepen. Omroep Gelderland berichtte onlangs over tientallen klachten van oud-bewoners over misbruik en mishandeling eind vorige eeuw. De huidige zorgaanbieder Pluryn is inmiddels een onderzoek begonnen naar de mogelijk misstanden. (ANP)