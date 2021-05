Inspectie kreeg jarenlang meldingen over ggz-instelling Compass

Afgelopen maand onthulden Follow the Money en KRO-NCRV’s Pointer dat Koos Föllings, oprichter en eigenaar van Jeugd- en GGZ-instelling Compass, zich jarenlang valselijk voordeed als psychotherapeut en recent veroordeeld is voor stalking. Nu blijkt dat er zeker negentien meldingen zijn gedaan over gebrekkige zorg en andere misstanden bij de instelling; de eerste dateert al van 2013.