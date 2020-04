Inspectie: kwaliteit nieuwe beademingsapparaten blijft belangrijk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt nu even niet alle normale goedkeuringen. Maar dat betekent volgens de dienst niet dat de kwaliteit in het geding mag komen.

Hoog risicogehalte

Ziekenhuizen kunnen onder meer beademingsapparaten tekortkomen vanwege groeiende aantallen coronapatiënten die op de intensive care liggen. Toch is het ook in tijden van crisis belangrijk dat producten met een hoog risicogehalte goed worden beoordeeld, benadrukt een woordvoerster van de Inspectie.

Voor nieuwe initiatieven voor beademingsapparatuur is het nu mogelijk om een versnelde beoordeling te doen of alles aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Er gelden daarnaast nog andere voorwaarden voor medische hulpmiddelen die niet de normaal benodigde CE-markering hebben of niet de normale beoordelingsprocedure hebben doorlopen.

Diverse initiatieven

De laatste dagen kwamen al veel initiatieven in het nieuws. Zo wordt gedacht aan het opknappen van tweedehands apparaten. Deskundigen van de Universiteit Twente en het VU Medisch Centrum kijken al of het mogelijk is om meerdere patiënten op één machine aan te sluiten. En bij onder meer het Radboudumc wordt in samenwerking met ingenieurs gewerkt aan een apparaat dat ‘handmatig’ kan beademen.

Ook wordt er veel samen opgetrokken met zorgtechnologiebedrijven die al langer beademingsapparatuur maken. In Nederland is industrieconcern VDL Groep betrokken bij de productie van een nieuw beademingsapparaat. Hierbij is het bedrijf in zee gegaan met maker van medische hulpmiddelen Demcon. Eerder op de dag meldde ‘coronaminister’ Hugo de Jonge dat in de week van 20 april de eerste 50 beademingsapparaten kunnen worden geleverd door die bedrijven, van een grote bestelling van wel 500 stuks.

Productie opvoeren

Overigens zijn er vanuit de overheid meerdere grote bestellingen gedaan voor reguliere, al op de markt toegelaten beademingsapparaten. Als de apparaten komen kunnen ze zo in de ziekenhuizen worden geplaatst. Grote fabrikanten als Philips en Dräger zijn hun productie al aan het opvoeren. Het is alleen niet zeker of de bestellingen allemaal en op korte termijn geleverd kunnen worden. Daarom probeert de overheid hierop voor te sorteren door ook al naar mogelijke alternatieve oplossingen te kijken. (ANP)