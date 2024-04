Inspectie legt wijkverpleging van drie stichtingen stil

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eist dat drie stichtingen in het Zuid-Hollandse Rijswijk voor 19 april met hun wijkverpleging stoppen en de in totaal ongeveer zestig cliënten elders onderbrengen.

Ze heeft “ernstige zorgen over de kwaliteit en de veiligheid van de zorg” van alle drie. Ze voldoen geen van allen aan de diverse normen waarop ze werden beoordeeld.

In alle gevallen is er onduidelijkheid over bevoegd- en bekwaamheden van medewerkers en zijn dossiers en medicijnregistratie niet op orde. Ook klagen cliënten van de stichtingen over verminderde zorg.

Het gaat om Stichting Health Care (niet te verwarren met The Healthcare, ook in Rijswijk), de Stichting Noord Zorgverlening en de Stichting Nederlandse Zorg Centrum. Ze mogen pas weer aan de slag als ze hun leven aantoonbaar gebeterd hebben en nadat dit door de inspectie is vastgesteld.

De stichtingen staan formeel los van elkaar, maar de mensen erachter hebben wel onderlinge contacten. (ANP)