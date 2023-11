Inspectie: licht klant goed voor over effect cosmetische ingreep

“Er worden meer herbehandelingen uitgevoerd omdat patiënten ontevreden zijn, dan omdat er complicaties zijn”, constateert ze.

Herbehandeling

Cosmetische klinieken bieden onder meer ooglidcorrecties, botox-/filler-behandelingen, borstvergrotingen en buikwandcorrecties aan. In 2022 waren er 256.248 van zulke behandelingen. De kwaliteit is over het algemeen best, maar de cliënten verwachtten soms te veel. Herbehandelingen wegens ontevredenheid maakten 1,78 procent van alle operaties uit.

Het percentage herbehandelingen als gevolg van complicaties is volgens de IGJ met 0,31 procent laag, voor haar “een signaal dat de behandelingen in deze klinieken van goede kwaliteit zijn”. (ANP)