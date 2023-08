Inspectie onderzoekt dood cliënt zorginstelling Groesbeek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt wat voorafging aan de dood van de zestigjarige Jitze, de bewoner van een Groesbeekse zorginstelling die deze maand dood in zijn woning lag. Dat de Inspectie een calamiteitenonderzoek doet in plaats van de zorginstelling, komt volgens een IGJ-woordvoerder omdat er sprake is van overlijden “tijdens of direct na dwang”.