Inspectie: publieke gezondheidszorg bij GGD’en onder grote druk

De inspectie deed afgelopen winter onderzoek bij 24 GGD’en en de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Het lukt de gezondheidsdiensten al jaren niet om voldoende nieuwe artsen en verpleegkundigen te vinden. Dat heeft volgens de inspectie vooral gevolgen voor de jeugdgezondheidszorg, de bestrijding van infectieziekten en de forensische geneeskunde. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld onderzoek naar de doodsoorzaak als iemand mogelijk niet op een natuurlijke manier is overleden.

Preventie

En dat alles terwijl het kabinet juist graag wil voorkomen dat mensen ziek worden en zorg nodig hebben. “Kwetsbare groepen kunnen eerder worden ondersteund en door preventie kan zorgvraag worden voorkomen”, legt de inspectie daarover uit. De GGD’en hebben daarin een grote rol. Ook de coronapandemie heeft volgens de inspectie laten zien “hoe belangrijk een goed werkend stelsel van publieke gezondheidszorg is om de gezondheid van jong tot oud te beschermen”.

Geldgebrek

Maar de GGD’en hebben te weinig geld voor al deze taken, stelt de inspectie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft wel extra geld uitgetrokken voor de bestrijding van infectieziekten en de voorbereiding op nieuwe pandemieën, maar het gaat om een tijdelijke investering. Bovendien zijn GGD’en voor een groot deel afhankelijk van gemeentelijk geld en dus van de lokale politiek. Dat “wordt als belemmerend ervaren voor het ontwikkelen van een langetermijnbeleid en het binden van personeel”, aldus de inspectie.

Beter samenwerken

De inspectie stelt dat medische opleidingen meer aandacht zouden moeten schenken aan de GGD als werkgever. Ook kunnen de GGD’en zelf investeren in het zijn van een aantrekkelijke werkgever, “door niet met elkaar te concurreren en door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden”. Sowieso kunnen GGD’en beter samenwerken, vindt de inspectie, zowel met elkaar als met andere partijen in de zorg.

In een reactie vraagt GGD GHOR Nederland de gemeenten en het Rijk om hulp. Personeelstekort en geldgebrek “vragen om een gezamenlijke strategie”, en het is aan de overheden om “extra te investeren”. Ook zouden zij het gemakkelijker kunnen maken voor mensen om over te stappen naar een GGD. (ANP)