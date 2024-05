Inspectie stelt ultimatum aan Hemera Zorg in Den Haag

De eigenaresse van Hemera Zorg krijgt van de inspectie tot 18 oktober dit jaar de tijd om de organisatie te verbeteren.

Bevoegd- en bekwaamheden

Zorgverleners werken nog onvoldoende methodisch in het zorgplan. Overleggen met andere betrokken zorgverleners moeten worden vastgelegd in het dossier. Ook kunnen zorgverleners meer rapporteren op het welzijn van de cliënt. De eigenaresse moet betere randvoorwaarden scheppen binnen de organisatie. Zo moet er een scholingsplan komen, toegeschreven beleid voor medicatiezorg, en de Wzd. De eigenaresse moet de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners beter in beeld hebben. Ook moet de website toegankelijk zijn voor cliënten. Op de website moet ook volledige informatie over de klachtenregeling staan.

Verantwoordelijkheidsgevoel

De eigenaresse is zich onvoldoende bewust dat zij de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. De eigenaresse beroept zich ten onrechte op de wijkverpleegkundige die verantwoordelijk is voor een juist zorgplan. De eigenaresse is zelf eindverantwoordelijk voor een juist zorgplan. De eigenaresse mist daarnaast kennis over het kwaliteitskader wijkverpleging of geldende richtlijnen. De inspectie ziet wel dat de eigenaresse betrokken is bij de zorg aan cliënten. Dat blijkt uit haar betrokkenheid bij 24-uurs zorg en het wekelijks overleg met de zorgverleners. De inspectie ziet ook terug in de notulen dat de eigenaresse na het inspectiebezoek direct een aantal verbeteringen doorvoert, zoals het besluit te werken met een papieren cliëntdossier in plaats van met twee cliëntdossiers.

Hemera zorg

Hemera zorg biedt verpleging, verzorging en begeleiding in de wijk in regio Den Haag. Hemera zorg is een eenmanszaak en heeft daarom geen raad van toezicht of raad van commissarissen. Ook heeft de zorgorganisatie geen toelatingsvergunning in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Hemera zorg heeft deze toelatingsvergunning ook niet nodig volgens de Wtza want minder dan elf zorgverleners leveren de zorg. Hemera zorg is niet geregistreerd als locatie in het openbaar locatieregister Wet zorg en dwang (Wzd). De zorgaanbieder levert zorg aan vijf cliënten met een somatische zorgvraag. Eén cliënt heeft daarbij ook een psychogeriatrische zorgvraag. Deze cliënt heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Vier cliënten hebben een indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cliënten hebben een zorgprofiel met een zorgzwaartepakket variërend van 4 VV tot 5 VV. De cliënten zijn geïndiceerd voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.