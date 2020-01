Inspectie tikt Haagse woonzorgaanbieder op de vingers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Huize Henriëlla in Den Haag een aanwijzing gegeven. Huize Henriëlla, dat in Den Haag op twee locaties kleinschalige woonzorg aan ouderen geeft, schiet volgens de inspectie tekort op de thema’s deskundige zorgverlener, cliëntdossier en sturen op kwaliteit en veiligheid. Daardoor zijn er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

De inspectie constateert dat de bestuurder sinds een eerste bezoek in 2018 onvoldoende heeft gestuurd op het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zorg binnen Huize Henriëlla.

Daarnaast missen zorgverleners deskundigheid voor de groep mensen voor wie ze zorgen. Er is een gebrek aan kennis over de zorgverlening aan de doelgroep aan wie Huize Henriëlla zorg verleent. Verder is sprake van onvoldoende professionele afwegingen, onvoldoende dossiervoering en onvoldoende multidisciplinaire samenwerking.

Om deze redenen geeft de inspectie een aanwijzing. Huize Henriëlla krijgt uiterlijk tot en met 16 april 2020 de tijd om de tekortkomingen weg te nemen.