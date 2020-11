Inspectie verlengt verscherpt toezicht op Achterhoekse ziekenhuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) verlengt het verscherpt toezicht op het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De maatregel wordt verlengd tot 15 februari.

Begin dit jaar liep een beoogde fusie tussen beide ziekenhuizen op klippen. Omdat de bestuurlijke onzekerheid mogelijk gevaar voor de patiëntveiligheid zou opleveren, stelde de IGJ de Achterhoekse ziekenhuizen in mei onder verscherpt toezicht.

Ontvlechting

In een toelichting op verlenging van de maatregel geeft de IGJ te kennen dat er verschillende stappen –zowel bestuurlijk als organisatorisch- richting ontvlechting zijn gezet. Elk van beide ziekenhuizen heeft een interim bestuurder aangesteld die zich primair richt op dat ziekenhuis. Per 1 januari hebben beide ziekenhuizen weer een minimale raad van toezicht, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De OR, CR en VAR zijn momenteel praktisch al per ziekenhuis georganiseerd. De medische staf werkt momenteel aan eigen organisatievormen per ziekenhuis.

Grote wissel

De inspectie merkt wel op dat er “een grote wissel” getrokken wordt op de toekomst. “Of de opzet om tot een duurzaam stabiele situatie te komen slaagt, zal pas duidelijk worden in de loop van 2021”, aldus de IGJ. De inspectie gaat onder meer “extra aandacht” besteden aan vakgroepen die in Santiz-verband op een of andere manier afhankelijk van elkaar waren. Om deze redenen zal de inspectie dan ook het verscherpt toezicht voor een duur van drie maanden voortzetten.