Institute for Positive Health slaat vleugels uit naar IJsland

Het Institute for Positive Health (IPH) is een samenwerking aangegaan met HSA in IJsland. Het IPH gaat mensen in het land opleiden, zodat zij de principes van positieve gezondheid kunnen gaan toepassen.

‘Positieve gezondheid’ gaat ervan uit dat gezondheid meer is dan een afwezigheid van ziekte. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en een betekenisvol leven.

De beweging is aangejaagd Machteld Huber. Zij richtte ook het IPH op, dat in Nederland, maar ook in het buitenland steeds meer voet aan de grond krijgt. Eerder sloot de organisatie een samenwerkingsovereenkomst met een gezondheidszorgorganisatie in België.

Het Eastern Institute of Health (HSA) biedt gezondheidsdiensten in het oosten van IJsland, met ongeveer 11 duizend inwoners. Angelique Schuitemaker, directeur iPH: “We tekenen dit contract nu voor Oost-IJsland, ik hoop dat het een Ijslandse brede samenwerking zal gaan worden. Het contract bekrachtigd nauwe samenwerking en ontwikkeling, waar we allebei van kunnen leren. IJsland heeft bijvoorbeeld al een prachtig gemeenschapsprogramma om de jeugd van de drugs en alcohol af te krijgen. Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren en praktijkervaringen uitwisselen.”