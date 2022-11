Instroom coronapatiënten blijft dalen

De instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen nu de najaarsgolf achter de rug is. Zo is in de afgelopen dag niemand met corona opgenomen op een intensive care.

In de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dat voor het eerst sinds 31 mei, hoewel die gegevens niet worden bijgewerkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen. In totaal hebben de ziekenhuizen in de afgelopen dag 59 nieuwe positief geteste mensen binnen zien komen. Dat is het laagste aantal sinds 19 september, bijna twee maanden geleden.

Bezetting coronapatiënten daalt

Ziekenhuizen behandelen momenteel 709 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Sinds afgelopen vrijdag zijn twintig bedden vrijgekomen. Voor het tweede weekeinde op rij daalt de bezetting, na acht achtereenvolgende weekeindes waarin ziekenhuizen het drukker kregen.

Najaarsgolf op retour

De cijfers maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel, en daarin is te zien dat er daadwerkelijk minder mensen vanwege coronaklachten worden opgenomen. Het einde van de najaarsgolf komt volgens het instituut doordat mensen beter beschermd zijn, onder meer door de herhaalprikken of doordat ze in de zomer besmet zijn geweest en daar nog antistoffen van hebben. (ANP)