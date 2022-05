Integraal Zorgakkoord moet tegen de zomer rond zijn

De partijen die onderhandelen over het integraal zorgakkoord willen deze zomer tot afspraken komen, schrijft minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil dat de afspraken volgend jaar ingaan. “Het jaar 2023 mag in dat opzicht geen verloren jaar zijn, daar is iedereen het over eens”, aldus Kuipers. “Dat maakt het tijdpad voor het afsluiten van een zorgakkoord zeer ambitieus.”