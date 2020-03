Intensivisten missen landelijke regie coronacrisis

Er is landelijke regie nodig om nu en de komende tijd de druk op de IC’s door de coronacrisis aan te kunnen. Maar die mist, aldus Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij gaf woensdag de Tweede Kamer een update over de intensive care-afdelingen.

Volgens Gommers is men zich in ziekenhuizen boven de rivieren nog niet voldoende bewust van de ernst van de situatie. Ziekenhuizen zouden nog te vaak terughoudend zijn in het aannemen van Brabantse coronapatiënten. Maar er is geen keuze meer volgens Gommers. Voor een goede spreiding van patiënten, beschikbaarheid van voldoende IC-bedden, reguliere bedden én acute zorg voor niet-corona patiënten is volgens hem nu meer directieve, militaire sturing nodig.

Landelijk coördinatiepunt

Vorige week hebben ziekenhuizen elkaar vanuit eigen beweging geholpen met het verplaatsen van ziekenhuizen. Nu die behoefte is gestegen, maar ook de reguliere bedden in de ziekenhuizen vollopen, is landelijke sturing steeds harder nodig. Er moeten 11 ROAZ’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) met elkaar samenwerken en dat verloopt volgens Gommers moeizaam. De ROAZ’s hebben ondertussen een landelijk coördinatiepunt ingericht voor patiëntenspreiding. Daar is dit weekend Defensie bij aangesloten. Dat biedt Gommers enige geruststelling. Hij verwacht dat de samenwerking vanavond staat.

Toewerken naar de piek

Momenteel liggen er ongeveer 600 coronapatiënten op de ic’s in ziekenhuizen. Het RIVM verwacht volgende week zo’n 1100 coronapatiënten op de IC’s. Daarbij moeten niet-corona patiënten, zo’n 500, niet worden vergeten. In totaal zijn er standaard 1150 IC-bedden. Daar zit nog wel enige rek in, zo stelt Gommers. Op het moment werken ziekenhuizen er hard aan om meer bedden en apparatuur in te kopen. Daarmee hopen ze de piek die het RIVM eind mei verwacht van 2200 benodigde bedden aan te kunnen. Als die piek hoger wordt, kan de Nederlandse zorg het niet aan, ook niet als we meer inkopen, vreest Gommers.

Gommers maakt zich namelijk ook zorgen over wat de aankomende piek gaat doen met het zorgpersoneel. In Brabant wordt momenteel veel gewerkt met coaching en psychologische hulp. Veel van het zorgpersoneel is het niet gewend om met zoveel overleden patiënten te maken te hebben. Tegelijkertijd worden er verpleegkundigen en anesthesiologen bijgeschoold om zorg te bieden aan corona-patiënten.

Reguliere bedden

“Het is echt spannend nu, dat wil ik wel gezegd hebben”, aldus Gommers. Hij stelt dat ziekenhuizen in Brabant ondertussen met de rug tegen de muur staan. De aanloop op de SEH is hoog en dat geldt niet alleen voor IC-bedden maar ook voor de reguliere bedden. Ook die zijn vier keer meer gevuld dan normaal. Om ook de reguliere patiënten en niet-corona patiënten op de IC’s goede zorg te blijven bieden, zijn er op het moment gesprekken gaan de tussen de internisten en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

”Wat kunnen we nog uitstellen, en wat niet? Dat is de focus van de gesprekken die we voeren met de FMS”. Hij ziet het als een taak van het Landelijke Coördinatie Patiënten Spreiding om te inventariseren hoe het met de gewone bedden zit. ”Dan kunnen er tijdig noodhospitalen worden opgezet, waar wederom het leger een belangrijke rol bij heeft”, aldus Gommers.