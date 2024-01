Interim-bestuurder Hartekamp Groep blijft 

Op dit moment is Sielcken interim bestuurder bij de Hartekamp Groep. Eerder was hij onder meer drie jaar bestuurder bij Domus Magnus, een landelijke aanbieder van kleinschalige verpleeghuizen, financieel directeur bij verschillende zorgorganisaties en was hij negen jaar directeur van HTM Personenvervoer in Den Haag.

Sielcken vormt samen met Desiree Sollewijn Gelpke dan het collegiaal bestuur van de Hartekamp Groep.

Paul Wormer, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn erg verheugd dat Maarten aan zijn interim rol als bestuurder een vervolg wil geven in deze vaste rol. De gehandicaptenzorg heeft grote uitdagingen en de Hartekamp Groep heeft hier stevig op ingezet. Dit proces moet de komende tijd een vervolg krijgen. De raad van toezicht kijkt hier met vertrouwen naar.”