Interim-bestuurder Treffers tijdelijk actief in Máxima MC

Ron Treffers is op 1 januari aan de slag gegaan als lid van de raad van bestuur van Máxima MC. Hij vervult op interim-basis de plek die is vrijgekomen door de overstap van Christianne Lennards naar Amphia in Breda.

Anesthesioloog Treffers heeft een uitgebreide staat van dienst als bestuurder in de zorg. Zo was hij onder meer bestuurder van het voormalige Leyenburg ziekenhuis in Den Haag en van 2008 tot en met 2018 bestuursvoorzitter van de Alrijne Zorggroep in Leiderdorp. Ook is hij teozicthhouder bij het Oogziekenhuis, de Mosae Zorggroep en Treant.

De raad van bestuur van Máxima MC bestaat naast Treffers uit voorzitter Jan Harm Zwaveling en Marten Kroese. De raad van toezicht is doende met het zoeken naar een vaste vervanger van Lennards.