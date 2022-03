Intrakoop en Nevi bundelen krachten

Intrakoop en Nevi zijn een driejarige samenwerking aangegaan. Doel is het leveren van een “significante bijdrage” aan de inkoop in de zorg door inkopers, opdrachtgevers en andere relevante stakeholders te ondersteunen bij het realiseren van (duurzame) impact.

Dat hebben beide organisaties donderdag bekendgemaakt. Procurement speelt een grote rol op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen. Intrakoop en Nevi gaan samen producten ontwikkelen om inkoopprofessionals handvatten te geven. Daarmee kunnen inkoopprofessionals de juiste stappen nemen om duurzamere producten en diensten binnen de zorg in te gaan kopen, aldus de bedrijven.

Beter ondersteunen

Jeroen Harink, algemeen directeur bij Nevi: “Met meer dan 65 jaar ervaring als kennisinstituut op gebied van inkoop, contract en supply management gaan we inkoopprofessionals in de zorgsector nog beter ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke impact en verdere professionalisering van het vakgebied in deze sector.”

Intrakoop en Nevi gaan samen onder meer relevante trainingen of leergangen op het gebied van inkoop en aanbesteden ontwikkelen en events organiseren voor procurement professionals en hun stakeholders.

“Als grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland geloven wij dat samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg en welzijn,” zegt Ruud Plu, directeur bij Intrakoop. “Samenwerking niet alleen met leden, maar ook met een kennisinstituut als Nevi. Wij zijn enorm blij met deze samenwerking, die onze leden enorm veel toegevoegde waarde gaat opleveren.”