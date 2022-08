Investeerder Gilde Healthcare neemt Sanquin Reagents over

Sanquin Reagents is een internationale speler op het gebied van hematologie- en immuunreagentia en levert testen aan laboratoria voor medische diagnostiek en onderzoek. Ook produceert en ontwikkelt dit onderdeel van Sanquin Health Solutions materialen die nodig zijn voor diagnostisch onderzoek en medicijnontwikkeling. Met de overname hoopt Gilde Healthcare de leidende positie van Sanquin Reagents op deze markt te versterken.

Sanquin Reagents blijft gevestigd op het New West Health & Innovation District in Amsterdam, waar het onderdeel is van een internationaal platform van innovatieve bedrijven en organisaties op het gebied van transfusiegeneeskunde, hematologie, oncologie en immunologie. Gilde Healthcare investeert in de groei van het hoogwaardig wetenschappelijk onderzoeksteam, voortbouwend op de specialistische kennis en sterke internationale reputatie.

De overname is nog wel onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring uit hoofde van de Wet op Ondernemingsraden. Naar verwachting zal deze de komende maanden worden afgerond.