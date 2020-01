Investeerder mikt op bredere zorgportfolio

Investeerder Bencis Capital Partners wil EMC Groep en Zorgzuster Holding overnemen. De bedrijven hebben eind december bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gevraagd voor de overname.

EMC Groep is gespecialiseerd in de werving, selectie en plaatsing van zorgpersoneel in zowel de publieke als private zorg- en welzijnssector. De EMC Groep verzorgt staffing en biedt trainingen en cursussen aan. Zorgzuster Holding is in de thuiszorg actief als bemiddelingsbureau voor zelfstandige ondernemers en als een uitzend- en detacheringsbureau. Naast het bemiddelen tussen zorgverleners en zorgvragers biedt Zorgzuster ondersteuning op het gebied van administratie, scholing en kwaliteit.

Bencis Capital verschaft als investeringsmaatschappij risicodragend kapitaal aan ondernemingen in verschillende sectoren. In de zorg gaat het om bedrijven als EW Facility Services, Wellinq en Tandvitaal. Het bedrijf participeert momenteel in 21 bedrijven die goed zijn voor een gezamenlijke omzet van 1,6 miljard euro.