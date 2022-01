Investeerders laten Excellent Zorgvastgoed failliet verklaren

Nadat bleek dat het fonds niet zoals was overeengekomen genoeg had geïnvesteerd in zorgvastgoed, wilden de investeerders die de zaak hebben gestart hun geld terug. In totaal gaat het om 1,2 miljoen euro. Volgens EZG is er nog maar 400.000 euro in kas en zijn er maandelijkse huurinkomsten van 10.000 euro.

Illegale arbeidsmigranten

EZG beloofde investeerders een rendement van jaarlijks 7 procent door luxe zorgvastgoed aan te kopen in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant. Zo kocht het fonds horecabedrijf Fort Bronsbergen in Zutphen. EZG wilde er zorgappartementen van maken en er een zorghotel naast gaan bouwen. Ook werd in Terwolde een pand gekocht waar twaalf luxe wooneenheden voor mensen met dementie en revalidatie- en hospicefaciliteiten in zouden komen. Het AD schreef enkele dagen geleden dat in het pand in Terwolde geen zorgbehoevende ouderen zaten, maar illegale arbeidsmigranten uit Bulgarije.