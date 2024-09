Investeringen in ouderenzorg volgens accountants onvoldoende

De investeringen in vastgoed, IT en duurzaamheid blijven achter waar het de ouderenzorg betreft, zegt accountantsorganisatie BDO in haar jaarlijkse ‘benchmark’. Dit is “ondanks de goede financiële resultaten in 2023”. De investeringen waren afgelopen jaar met 4,2 procent niet heel veel meer dan de afschrijvingen (3,6 procent).

“Hoe langer gewacht wordt met investeren, hoe nijpender de situatie wordt”, zegt BDO. “De kloof tussen wat ouderen in de toekomst nodig hebben en wat momenteel beschikbaar is, wordt almaar groter”, vult onderzoeker Mike Tagage aan. Er is snel actie nodig, waarschuwt BDO, dat de financiën van ruim driehonderd instellingen bekeek.

Resultaten verdubbelen

De resultaten van de ouderenzorginstellingen in Nederland verdubbelden volgens BDO van 219,2 miljoen euro in 2022 naar 417,8 miljoen euro vorig jaar. Dat komt vooral door hogere tarieven en lagere rentelasten, leggen de accountants uit. Het rendement van de sector steeg van 1 procent in 2022 naar 1,7 procent in 2023.

Kleine organisaties in de knel

“Vooral de middelgrote zorgaanbieders met opbrengsten tussen de 60 en 300 miljoen euro presteerden goed, met een gemiddeld rendement van 2,1 procent.” Met de kleinere instellingen ging het minder voorspoedig. “Drie op de tien schreef rode cijfers”, zag BDO.

De kosten voor inhuurkrachten stegen vorig jaar met bijna 10 procent. In 2022 was dat echter nog veel meer, namelijk ruim 20 procent.

Investeren

Zorgaanbieders, zorgkantoor, gemeenten en woningcorporaties moeten “investeren in vernieuwende concepten om het gat tussen thuiszorg en het verpleeghuis te dichten” , stelt BDO, en dat “vraagt ook om financiële oplossingen die vanuit deze partijen moeten komen”. Ook de overheid moet over de brug komen, vindt het accountantskantoor, en instellingen de tijd geven voor veranderingen. (ANP)