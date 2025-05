IGJ gaat gesloten deuren in de zorg opzoeken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat vanaf half augustus met themabezoeken kijken of de deuren in dicht of open zijn bij zorginstellingen. De inspectie doet dat bij verpleeghuizen, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

In twee wetten (de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz) staat dat beperkingen in de bewegingsvrijheid en dwang in de zorg niet mogen, tenzij het echt nodig is. En dan nog zo min mogelijk, met maatwerk voor de cliënt of patiënt.

Tachtig onaangekondigde bezoeken

Toch zijn er zorginstellingen waar de deuren op slot zijn van het hele gebouw of een hele afdeling. Of er zijn elektronische ‘leefcirkels’, camera’s of deurverklikkers die de bewegingsvrijheid beperken. Of mensen worden op hun kamer of in een aparte ruimte ingesloten.

De inspectie verwacht minstens tachtig bezoeken af te leggen tussen half augustus en half oktober. De inspecteurs gaan naar zorginstellingen die 24-uurszorg bieden in verpleeghuizen, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Een bezoek duurt zo’n 2 uur. De inspecteurs zeggen niet vooraf waar ze naar toe gaan; ze bellen pas een half uur van tevoren.