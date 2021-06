Investeringsfonds neemt belang in aanbieder jeugd-ggz Yes We Can

Investeringsfonds Holland Capital wil een belang van vijftig procent in de Yes We Can Group nemen. Het investeringsfonds heeft heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname van de helft van de aandelen. Dat heeft de ACM bekend gemaakt.

Volgens de marktwaakhond krijgt het investeringsfonds daarmee uitsluitende zeggenschap over de zorgorganisatie. Yes We Can Group benadrukt dat er in de bedrijfsvoering en het bestuur van de organisatie geen veranderingen komen. De investering van Holland Capital moet de zorgaanbieder vooral helpen om zijn groeiambities te realiseren.

Yes We Can Group mikt op een uitbreiding van noodzakelijke klinische zorg, honderden eigen beschermd wonen plekken, intensieve ambulante dagbehandeling op meerdere locaties door heel Nederland, preventie door middel van technologie en een alternatief voor Jeugdzorgplus. Daarnaast heeft de organisatie internationale ambities. De organisatie helpt nu al jaarlijks honderden families van over de hele wereld. Dit doen ze in hun internationale kliniek, Yes We Can Youth Clinics. Met het internationale kantoor in Oirschot, locaties in Londen en dit jaar te openen locaties in Dubai en Singapore wil de zorgaanbieder hierin doorgroeien.

Holland Capital is het moederbedrijf van MK Health, waartoe ook de Mauritskliniek behoort. Yes We Can Group biedt zorg aan voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met psychische en psychiatrische problemen, verslavingen en gedragsproblemen in Nederland.