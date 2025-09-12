Investeringsmaatschappij Bencis mag ggz-aanbieder Yes We Can overnemen

Investeringsmaatschappij Bencis heeft toestemming gekregen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om Yes We Can over te nemen. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, aldus de ACM.

Bencis is een investeringsmaatschappij die risicodragend kapitaal verschaft aan ondernemingen in diverse sectoren met name in Nederland, België en Duitsland.

Ggz

Yes We Can Healthcare Group is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar met psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen. Daarnaast biedt de groep beschermd wonen, persoonlijke begeleiding en dagbesteding en ontwikkelt zij software voor de GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg, alsmede voor zorgverzekeraars en overheden.