Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Investeringsmaatschappij Bencis mag ggz-aanbieder Yes We Can overnemen

,

Investeringsmaatschappij Bencis heeft toestemming gekregen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om Yes We Can over te nemen. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, aldus de ACM.

Bencis is een investeringsmaatschappij die risicodragend kapitaal verschaft aan ondernemingen in diverse sectoren met name in Nederland, België en Duitsland.

Ggz

Yes We Can Healthcare Group is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar met psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen. Daarnaast biedt de groep beschermd wonen, persoonlijke begeleiding en dagbesteding en ontwikkelt zij software voor de GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg, alsmede voor zorgverzekeraars en overheden.

Reageer op dit artikel
Meer over:ACMFinanciënGgz

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:41 Investeringsmaatschappij Bencis mag ggz-aanbieder Yes We Can overnemen
18 aug 2025 Farmaceut krijgt ongelijk in rechtszaak tegen ACM
28 apr 2025 Poll | De deur naar een fusiegolf staat terecht wagenwijd open
18 apr 2025 ACM beperkt concurrentietoezicht zorg door stop op financiering

Reader Interactions

Reacties