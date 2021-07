Inwoners en medewerkers investeren 1,7 miljoen in Bernhoven

Het is de vierde keer dat Bernhoven volgens dit concept obligaties uitschrijft, ook ditmaal voor in totaal 3 miljoen euro. Alleen voor medewerkers en inwoners uit de regio, tussen Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. ‘Want de bedoeling blijft om de binding met het eigen personeel en de regio te houden. Het gaat om de betrokkenheid en het draagvlak’, vertelde algemeen directeur Geert van den Enden eerder aan Zorgvisie.

Koers van het ziekenhuis

Medewerkers en omwonenden kunnen zich van 1 juli tot en met 15 september inschrijven voor minimaal vijf obligaties van 100 euro, die een rente hebben van 4 procent en een looptijd van tien jaar.

Bernhoven organiseert nog twee informatiebijeenkomsten om toelichting te geven over de koers van het ziekenhuis en over de mogelijkheid te investeren in Bernhoven. Gezien de maatregelen in verband met corona biedt het ziekenhuis zowel fysieke als onlinebijeenkomsten aan voor voorlichting over deze obligatielening.