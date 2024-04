Ipse de Bruggen benoemt nieuw lid raad van bestuur

Hanno Brandsema is per 1 mei benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij volgt hiermee Andrea van Steensel op.

Brandsema is sinds 2016 werkzaam bij Ipse de Bruggen. De eerste twee jaar als manager Informatievoorziening en aansluitend zes jaar als directeur Services. Eerder was hij werkzaam met name in de zakelijke dienstverlening in diverse management- en directiefuncties.

Voorzitter raad van toezicht Willy Spaan: “We zijn ervan overtuigd dat we met Hanno een verbindende, bevlogen en kundige bestuurder hebben aangesteld. Hij kent en doorleeft het Manifest en heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Ipse de Bruggen. We zijn verheugd dat hij zijn kennis en ervaring nu voortzet in de rol als bestuurder.”

De komende periode vormen Jan van Hoek (voorzitter raad van bestuur), Hanno Brandsema en Ruud Tromp (interim lid raad van bestuur) de raad van bestuur. Op 1 augustus start Angélique Koevoets als nieuwe voorzitter raad van bestuur. Vanaf 1 september zijn Angélique Koevoets en Hanno Brandsema daarmee de nieuwe vaste raad van bestuur, tijdelijk aangevuld met Ruud Tromp.

Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland.