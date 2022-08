Ipse de Bruggen bouwt prefab energieneutrale woningen in Nieuwveen

Roosdom Tijhuis gaat tachtig nieuwe zorgstudio’s bouwen op landgoed Ursula in Nieuwveen. Ze vallen onder het verduurzamings- en vitaliseringsprogramma van het vastgoed van Ipse de Bruggen, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het energieneutrale gebouw wordt in bouwteam ontwikkeld.

Op het landgoed maken enkele verouderde facilitaire gebouwen plaats voor twee nieuwe blokken met elk veertig woningen volgens het prefab modulair bouwen-concept, zo schrijft Roosdom Tijhuis op haar website. Op Ursula realiseert Ipse de Bruggen haar eerste volledig energieneutrale verblijfsaccommodatie – met warmtepompen, zonnepanelen en de duurzame en bouwfysische voordelen van prefab. Het voorlopig ontwerp (VO) is van KOW Architecten. In bouwteam wordt het VO omgezet naar een definitief ontwerp. De gevels en balkons worden opgenomen in de prefab uitwerking.

Prijszekerheid

“Prefab modulair bouwen biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid, prijszekerheid en bouwfysische eigenschappen”, zegt Dirck-Jan Vermaas, projectmanager Vastgoed van Ipse de Bruggen. Daarnaast speelde het materiaal een rol bij de keuze. Vermaas: “Bij verstandelijk beperkte cliënten kan molestachtig gedrag voorkomen. In modulaire bouw worden vaak stijl- en regelwerkachtige systeemwanden toegepast. De prefab betonwanden van Roosdom Tijhuis hebben in dat opzicht een pré.”