Ipse de Bruggen geen voorstander controle coronapas medewerkers

Ipse de Bruggen is als werkgever geen voorstander om de QR-code bij zorgmedewerkers in het dagelijks werk te checken. De zorgorganisatie zegt voor vaccinatie te zijn en motiveert haar medewerkers ook om te vaccineren.

Als medewerkers daar niet voor kiezen, gaat de organisatie ervan uit dat zij zich aan alle basisregels houden. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, aldus Ipse. Daarom is Ipse de Bruggen tegen een dagelijkse check met een QR-code.

Niet vanuit wantrouwen

“We gaan ervan uit dat iedereen zich laat testen bij klachten en thuisblijft in afwachting van de uitslag”, geeft Jan van Hoek, voorzitter raad van bestuur Ipse de Bruggen aan. “We willen medewerkers niet dwingen zich iedere dag te laten testen of de QR-code te laten zien. In Nederland is een keuzevrijheid rondom vaccinaties, daarom vinden wij dat wij als werkgever niet vanuit wantrouwen de QR-controle zouden moeten invoeren. Wij zijn en blijven voor vaccinatie, en voor vertrouwen in onze medewerkers. Daarom roepen we hen steeds op hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Het kabinet wil het mogelijk maken voor zorgorganisaties om een coronatoegangsbewijs (CTB) te kunnen vragen aan bezoekers en medewerkers. Tot nu toe zijn er geen zorgorganisaties die iets zien in het vragen van een bewijs, maar in een peiling onder Zorgvisie-lezers blijkt de helft van de professionals voor te zijn.