Iris Sengers wordt nieuwe directeur NVZD

Iris Sengers wordt de nieuwe directeur van de NVZD, de vereniging van zorgbestuurders. Enkele maanden geleden nam zij als interim directeur al de werkzaamheden over van Jos de Beer. Zij komt uit de eigen gelederen van de NVZD.

De afgelopen jaren was Sengers bestuurssecretaris en beleidsmedewerker bij de vereniging. Daarvoor was zij beleidsadviseur en -jurist bij de Federatie Medisch Specialisten. Verder heeft zij als nevenactiviteit bestuursfuncties bij zowel de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg als de Stichting Vasculitis International. Zij studeerde rechten in Leiden en Amsterdam.

De NVZD zegt met de benoeming van Sengers kennis van- en ervaring met de sector in huis te halen. Sengers zelf zegt het een eer te vinden om met de NVZD zich in te zetten om bestuurders in de zorg te professionaliseren.