Iris van Bennekom aan de slag als Agora-bestuurder

Iris van Bennekom heeft jarenlange ervaring als bestuurder in de verpleeg- en verstandelijk-gehandicaptenzorg. Van 2000 tot 2008 was zij directeur bij Patiëntenfederatie Nederland. Daarna werkte Van Bennekom als directeur Langdurige Zorg bij VWS. “Vanuit deze functies is Iris ook al vele jaren betrokken bij Agora”, aldus de organisatie, die palliatieve ondersteuning biedt. Momenteel is ze onder meer voorzitter van het College Specialismen bij V&VN en lid raad van commissarissen bij ONVZ.

Palliatieve zorg

Per 1 juni treedt Van Bennekom aan als nieuwe bestuurder bij Agora. Zij neemt het stokje over van Clémence Ross.

Agora zal zich de komende jaren nog meer gaan richten op palliatieve zorg binnen het sociaal domein en het verbinden van partijen rond zorg, welzijn en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase van hun leven.