Irma Harmelink kondigt vertrek aan als bestuurder bij Elver

“Na een periode van wikken en wegen heb ik besloten dat ik in het najaar 2024 stop met mijn baan als bestuurder bij Elver”, aldus Harmelink. “Dat was geen makkelijk besluit. Ik ben mij de afgelopen zeven jaar gaan hechten aan Elver. Aan medewerkers, bewoners, deelnemers en andere betrokkenen.”

Rust en ruimte

“Ik wil in mijn leven namelijk meer rust en ruimte voor andere bezigheden. Ondertussen blijf ik zeker ook nog maatschappelijk actief. Hoe dat precies in te vullen weet ik nog niet. In ieder geval een andere balans van werk en privé. Het plan voor nu is dat ik per 1 oktober stop als bestuurder bij Elver. Er is voldoende tijd om een opvolger te vinden aan wie ik mijn werkzaamheden kan overdragen. Tot aan mijn vertrek blijf ik uiteraard mijn werk doen.”