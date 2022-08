Isala: alles doen om situatie hartcentrum ’te normaliseren’

Het Isala Hartcentrum in Zwolle zegt extra maatregelen te moeten nemen om te voorkomen dat de veiligheid van de patiënten er in het geding komt.

“Momenteel moeten patiënten lang wachten op een controleafspraak op de polikliniek of een afspraak voor een specialistische ingreep op de hartkatheterisatiekamers (HCK). Zonder maatregelen kan dit leiden tot patiëntonveilige situaties”, erkent de zorginstelling op de eigen site. Het rommelt er al een tijdje.

Fraudeverdenking

Er is onderbezetting bij cardiologen, arts-assistenten en andere betrokken (zorg)medewerkers, geeft het hospitaal toe. De coronapandemie heeft de situatie ook bepaald niet verbeterd. Het hartcentrum kwam verder in het nieuws door conflicten, fraudeverdenking en schorsingen. Bestuurders doen er nu “alles aan om de ontstane situatie te normaliseren”, zegt het ziekenhuis op de site. Met de extra maatregelen wil het centrum een “overbrugging” verwezenlijken naar “een vast team van cardiologen dat weer op volle sterkte is”.

Cardiologen geleend

Voor de poliklinische hartzorg zijn er extra cardiologen van andere ziekenhuizen geleend, voor de HCK’s zijn nieuwe dokters aangetrokken, met andere hartcentra zijn afspraken over het overnemen van patiënten in noodgevallen en er worden gesprekken gevoerd met partijen in de regio om te kijken of die kunnen helpen bij de poliklinische zorg.

Begin juli meldde de directeur nog dat vermeende financiële fraude door twee cardiologen geen invloed had gehad op patiënten of de zorg. Het Openbaar Ministerie en het ziekenhuis zelf waren toen al bezig met onderzoek. Vorig jaar oordeelde de voorzieningenrechter bij de rechtbank Overijssel al in een conflict over de organisatie dat sprake was van een “onaanvaardbare situatie waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar kon komen”. (ANP)