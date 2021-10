Isala kraakt: patiënten verplaatst, operaties afgezegd

Isala verplaatste dit weekend drie coronapatiënten die op de verpleegafdeling lagen naar andere ziekenhuizen en voorziet dat de toestroom de komende tijd alleen nog maar zal groeien. Dagelijks komen er vier tot vijf patiënten met corona bij. Momenteel liggen er twintig mensen op de verpleegafdeling en vijf op de ic.

Daarmee zit het ziekenhuis aan de maximale capaciteit en dus was het onvermijdelijk patiënten te verplaatsen en een twintigtal operaties af te zeggen, aldus bestuurder Ina Kuper in De Stentor. “Deze maatregel was nodig om de toestroom van patiënten in goede banen te kunnen blijven leiden en de dagelijkse instroom beter op te kunnen vangen.”

Het afbellen gebeurde met pijn in het hart, zegt Kuper. Het gaat om mensen die al lang op de wachtlijst staan voor bijvoorbeeld een nieuwe heup. De bestuurder hoopt dat het de Nederlandse ziekenhuizen lukt de patiënten eerder te spreiden dan voorheen, zodat zo weinig mogelijk patiënten van hun operatie verstoken blijven.

Helft uit Staphorst

Als oorzaak van de toenemende druk wijst Kuper enerzijds naar de recente versoepelingen en anderzijds naar de lage vaccinatiegraad in delen van de regio rondom het ziekenhuis. “Van de mensen die nu opgenomen zijn, is 90 procent niet gevaccineerd. Vijftig procent van de 25 corona-patiënten komt uit Staphorst.”