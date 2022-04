Isala ontwikkelt app voor dialysepatiënten

Patiënten die kiezen voor een dialysebehandeling thuis, houden een flinke administratie bij. Dialyseverpleegkundige Jeanette Bosman: “Wij vragen hen onder andere om hun gewicht, bloeddruk en hun dialysegegevens bij te houden.” Wanneer patiënten zich niet goed voelen of de metingen wijken af van de streefwaardes, dan moeten zij zelf actie ondernemen. “Eens in de zes weken zien wij hen op de poli, of soms eerder op de Spoedeisende hulp als het onverhoopt niet goed gaat.”

Complicatie voorkomen

Voorheen werd de administratie op papier bijgehouden. Vanaf nu werkt Isala hiervoor met een app van Luscii. “Zodra wij een nieuwe patiënt aanmelden, belt een medewerker van Luscii met deze patiënt en helpt hem of haar met het installeren van de app. Daarnaast zorgen zij ervoor dat een bloeddrukmeter met bluetooth verbinding thuis wordt bezorgd”, vertelt dialyseverpleegkundige Corry Kroondijk. In de app kunnen zorgprofessionals grenswaardes instellen. Daarbij krijgt de verpleegkundige een alert als het gewicht bijvoorbeeld boven een bepaalde waarde komt. “Zo kun je meteen actie ondernemen en complicaties voorkomen.” Daarnaast kunnen patiënten zelf contact opnemen.

Door tijdig in te grijpen, wil Isala zoveel mogelijk opnames voorkomen. “Bovendien geeft het onze patiënten meer inzicht in hun gezondheid en regie. Tot slot is de app gekoppeld aan HiX. Zo kunnen ook andere zorgverleners bij de gegevens”, aldus dialyseverpleegkundige Bosman.

Eerste ziekenhuis

Isala is het eerste ziekenhuis dat een app gebruikt voor de monitoring van patiënten die worden behandeld met buikspoeling. “Wij hebben meegeholpen met de ontwikkeling van deze nieuwe Luscii app”, aldus Bosman en Kroondijk. Isala blijft de app verder ontwikkelen.