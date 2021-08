Isala vervoert bloed met drone

Bloedmonsters kunnen net zo goed door de lucht als over de grond worden vervoerd. Voor de kwaliteit van het bloed maakt het geen verschil, concludeert ziekenhuis Isala. Dat heeft als proef een drone laten vliegen tussen de vestigingen in Zwolle en Meppel.

Het ziekenhuis keek naar allerlei waarden in het bloed van twintig vrijwilligers. Dat bloed werd door de lucht vervoerd. Het werd vergeleken met de waarden in bloed dat met een auto naar een bestemming was gebracht.

“Uit het onderzoek blijkt dat dronetransport geen effect heeft op de laboratoriumuitslagen”, aldus het Isala. Dat wil verder gaan met de drones. In geval van nood kunnen de onbemande toestellen snel bloed van de ene naar de andere locatie brengen.

De experimenten in de buurt van Zwolle duren nog drie jaar. De bouwer werkt aan een drone die in alle weersomstandigheden kan vliegen. Bovendien moet de wet nog worden aangepast om de vluchten mogelijk te maken.