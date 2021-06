IT-leverancier Tunstall neemt branchegenoot Secuvita over

Tunstall, een IT-leverancier voor de zorg, neemt Secuvita over. Secuvita is een aanbieder van technologische zorgoplossingen in Nederland. Tunstall wil met de overname verder inzetten op digitale gezondheidszorg en zorg op afstand.

Tunstall ontwerpt en produceert wereldwijd monitoringsystemen die het voor ouderen of andere hulpbehoevenden mogelijk moet maken om langer zelfstandig thuis te wonen. In totaal is het concern actief in 22 landen en gebruiken zo’n vijf miljoen mensen de technologie van het bedrijf.

Secuvita is actief op het vlak van alarmering, domotica, zorg op afstand, mobiele alarmering en toegankelijkheid en het concern heeft zo’n zeventigduizend gebruikers.

“Ik ben zeer verheugd met de overname van Secuvita door Tunstall”, zegt Mark van der Pluym, Managing Director van Tunstall Nederland. “Patrick Gaasbeek en zijn Secuvita team hebben een sterk bedrijf opgebouwd met vergelijkbare waarden als Tunstall; een sterke samenwerking met onze klanten, hoge mate van verantwoordelijkheid en de wil om steeds te vernieuwen en servicegericht te werken.”