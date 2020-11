IT-securitybedrijven sluiten aan bij Zorg Detectie Netwerk

Z-CERT, het expertisecentrum voor cyberveiligheid in de zorg, heeft een intentieverklaring gesloten met zes security-ondernemingen. De overeenkomst is een nieuwe stap in de opbouw van het Zorg Detectie Netwerk (ZDN), dat de zorgsector moet beschermen tegen malware, phishing, cyberspionage en andere bedreigingen.

De zes beveiligingsondernemingen zijn Tesorion, Kahuna, KPN Security, ON2IT, Pinewood en Motiv. Naar verwachting volgen op korte termijn nog meer beveiligers. Zij gaan zorgspecifieke dreigingsinformatie delen met hun klanten via het Zorg Detectie Netwerk (ZDN), dat Z-CERT sinds het begin van de coronacrisis aan het opzetten is.

Detectieschild

Het ZDN moet werken als een detectieschild om de zorginstellingen. Wanneer een aangesloten organisatie kwaadaardige activiteiten ontdekt, deelt die dit met het ZDN, zodat zij indien nodig passende maatregelen kunnen treffen. Eerder sloten 46 ziekenhuizen zich rechtstreeks aan bij het ZDN. Door de nieuwe samenwerking komen daar nog eens 27 zorgorganisaties bij.

Aanvallen met ransomware

“We zijn blij dat we samen met deze securitypartijen de zorgsector nog beter kunnen beschermen tegen digitale dreigingen”, zegt Directeur Z-CERT Wim Hafkamp. “Zoals recent weer te zien was in Amerika, waar ziekenhuizen actief werden aangevallen met ransomware, is cyber security geen overbodige luxe. Ons doel is om voor het einde van 2020, 80 procent van de ziekenhuizen aan te sluiten op het Zorg Detectie Netwerk. Het ZDN is relevanter dan ooit. Een dreiging richting de een is een waarschuwing voor de ander. Alleen samen maken we de zorg digitaal veiliger.”