Italië geeft kwetsbaren derde coronaprik

Italië geeft kwetsbare mensen in het land nog deze maand een derde dosis van een coronavaccin. Het gaat in eerste instantie om mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of een orgaantransplantatie hebben ondergaan, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.

Daarna wordt gekeken wanneer tachtigplussers, verpleeghuisbewoners en gezondheidspersoneel aan de beurt komen, aldus minister van Volksgezondheid Roberto Speranza. Hij zei verder dat de vaccinatiecampagne in het land goed liep, maar benadrukte dat meer Italianen zich moeten laten inenten. Bijna 72 procent van alle mensen boven de twaalf jaar is nu volledig gevaccineerd.

Boostershots

Steeds meer landen besluiten over te gaan op een derde coronaprik. Die wordt nu nog in slechts een klein aantal landen toegediend. In de meeste landen gaan die prikken alleen naar kwetsbaren, net zoals in Italië binnenkort, maar in Israël worden de zogeheten boostershots sinds kort aan iedereen boven de twaalf jaar aangeboden. In Nederland wachten de autoriteiten nog op het advies van de Gezondheidsraad.

Italië heeft sinds het begin van de pandemie meer dan 129.500 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Er zijn in totaal bijna 4,6 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens gezondheidsexperts is de coronasituatie in Italië momenteel redelijk stabiel. (ANP)