Kamer: Bezuinigingen ouderenzorg is controversieel

De Kamercommissie van VWS verklaart de besluitvorming over de financiering en de bezuinigingen van demissionair minister Helder in de ouderen- en gehandicaptenzorg als controversieel.

Foto: ANP / Remko de Waal

Ook heeft de Kamercommissie de besluitvorming over de afschaffing van de 45-minutennnorm voor de acute zorg stilgezet. Pas als er een nieuw kabinet zit, mag dat nieuwe voorstellen doen. De besluitvorming rond de concentratie van de kinderhartchirurgie, strengere inkoopbeleid voor ongecontracteerde zorg en de toelating van dure geneesmiddelen gaat wel door.

De Tweede Kamer vergadert regelmatig over de voortgang en knelpunten in het IZA-proces. Alleen BBB, Denk en PVV wilden de besluitvorming rond IZA controversieel verklaren.

Tien controversieel

De Kamercommissie vergaderde over 87 debatten, honderden (wets)voorstellen en brieven in de zorgsector. Daarvan werden er tien controversieel verklaard. Daaronder valt ook een uitbreiding van preventief medisch bevolkingsonderzoek. Ook controversieel is een wetswijziging Wmo dat regelt welke gemeente voorzieningen moet verstrekken voor beschermd wonen.

Behalve IZA en dure geneesmiddelen haalden ook andere onderwerpen het slechts ternauwernood. Zoals de versoepeling van het eigen risico bij medisch specialistische zorg, scherpere normen voor nieuwe toetreders tot de zorg, de transgenderbeleid en enkele medisch-ethische voorstellen.

Personeelstekort

De Kamercommissie legde het zwaarste accent op het ouderenbeleid. Een aantal voorstellen van Helder gaan voorlopig niet door, zoals onder meer bezuinigingen, het niet-honoreren van extra geld, zorgzwaarte-indeling, bijbetaling van meer-vermogende zorggebruikers en de aanpak van het personeeltekort. Basis hiervoor zijn de kaderbrieven Wlz 2022 en 2023 van de demissionair minister. Goedkeuring daarvan heeft grote gevolgen voor de budgettering dit jaar en de komende jaren.

Voor de gehandicaptenzorg ligt voorlopig het debat in Den Haag stil rond de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten. Kabinet en Kamer wilden hierover debatteren, omdat instellingen sommige zorg afstootten of willen afstoten, omdat de complexe zorg voor deze groep onrendabel zou zijn vanwege de te lage tarieven en vergoedingen.

Andere onderwerpen die niet-controversieel zijn verklaard door de commissie: het WOZO-beleid, aanpassing van de risicoverevening, andere aanpak pgb, uitgebreidere toegang voor abortuszorg, leefstijlpreventie, GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).