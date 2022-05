Jaap van den Heuvel tijdelijk in rvb Maasstad Ziekenhuis

Jaap van den Heuvel gaat de komende tijd het Maasstad Ziekenhuis als interimmer besturen. De raad van toezicht heeft hem per 23 mei benoemd als bestuurder a.i. voor een periode van een half jaar. Hij volgt Peter Langenbach op, die per 1 juli start als directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis.

Dat meldt het ziekenhuis op 18 mei via haar website. Van den Heuvel gaat samen met Wietske Vrijland de raad van bestuur vormen. De komende tijd beraadt het Maasstad Ziekenhuis zich op de invulling van de vacature die door het vertrek van Langenbach in de rvb is ontstaan.

Jaap van den Heuvel heeft een geneeskundige en bedrijfseconomische achtergrond. Als bestuurder heeft hij gewerkt bij de Reinier de Graaf groep, het Rode Kruis Ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Tot voor kort was hij hoogleraar Health Care Management aan de Universiteit van Amsterdam.