Jaap van Dissel krijgt KNAW Akademiepenning

Tomeloze energie

“Als voorzitter van het landelijke Outbreak Management Team heeft Van Dissel zich vanaf het begin van de pandemie met tomeloze energie en bewonderingswaardige rust ingezet om politiek en publiek te informeren over de wetenschappelijke kennis over Covid-19. Dat doet hij in een zich snel ontwikkelende crisis, en onder druk van discussies in politiek, samenleving én wetenschap”, aldus de KNAW.

Bloei

De Akademiepenning wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. Eerdere winnaars van de penning waren onder anderen universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan, bierbrouwer Alfred Heineken en hersenprofessor Dick Swaab. De wetenschapsprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1983. (ANP)