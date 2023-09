Jan Kremer commissaris bij Espria

Kremer is hoogleraar Zorg en samenleving bij het Radboudumc en speciaal gezant van VWS voor passende zorg. Binnen de raad van commissarissen van Espria gaat hij zich vooral bezighouden met de portefeuille kwaliteit.

Espria vindt het als opdracht over de zorgdomeinen heen te kijken om ervoor zorgen dat de sector slimmer en preventief samenwerkt. “Kremer kan ons helpen om de verbinding tussen die zorgwerelden te leggen”, André Rouvoet, voorzitter van de raad van commissarissen.

Kremer: ”We moeten met andere antwoorden komen, met nieuwe manieren van organiseren en werken in de zorg. Hoe houden en maken we de zorg mensgericht, houdbaar en betaalbaar? Hoe combineren we passende zorg met betekenisvol werk voor zorgmedewerkers? Wat is hierin de rol van burgers zelf?”