Jan Welmers benoemd als nieuwe voorzitter Hersenletsel Alliantie

Jan Welmers is per 1 april voorzitter van de Hersenletsel Alliantie.

Welmers is voorzitter raad van bestuur van Heliomare. Daarnaast vervult hij enkele nevenfuncties, met name in de zorg. De belangrijkste nevenfuncties zijn bestuurder van Sigra en Voorzitter vereniging NAH+ kind/jeugd. Het bestuur en de betrokken partners zijn dan ook erg verheugd met zijn komst.

Met zijn benoeming bij de Hersenletsel Alliantie neemt hij de voorzitterstaak per 1 april 2024 over van Vincent Buitendijk, die deze rol sinds oktober 2018 heeft vervuld. “Vincent heeft aan de basis gestaan van onze Alliantie. Het bestuur en partners spreken via deze weg hun grote waardering uit voor zijn onuitputtelijke inzet en betrokkenheid bij de Alliantie. Hij heeft een belangrijk fundament gelegd voor de toekomstige samenwerking tussen de partners”, aldus de organisatie.

De Hersenletsel Alliantie is in 2018 opgericht om de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Dit doet de Alliantie door landelijk beroepsverenigingen, (kennis)netwerkorganisaties, patiëntenverenigingen en actie- en behandelprogramma’s over hersenletsel met elkaar te verbinden. Jaarlijks lopen zo’n 130.000 mensen hersenletsel op.