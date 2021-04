Janssen-vaccin goed voor 100 miljoen dollar omzet

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 100 miljoen dollar. Het gebruik van het door J&J-dochter Janssen uit Leiden ontwikkelde vaccin werd vorige week opgeschort. Vooralsnog is het vaccin alleen in de Verenigde Staten ingezet.

De gezondheidsautoriteiten besloten uit voorzorg tot een prikpauze nadat zeker zes mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Een vrouw overleed en een andere raakte in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er een verband is met het vaccin. In de VS kregen bijna 7 miljoen mensen het al toegediend.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het Janssen-vaccin eerder goed voor gebruik in de EU, maar J&J riep na het Amerikaanse besluit op het middel voorlopig niet te gebruiken. Het EMA komt dinsdag met conclusies in het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-vaccin.

J&J verklaarde eerder al dat het vaccin zonder winstoogmerk beschikbaar zal zijn tot het einde van de pandemie. Met een omzet van 100 miljoen dollar draagt het coronavaccin maar mondjesmaat bij aan de omzetgroei van de onderneming. Die steeg in de meetperiode met bijna 8 procent tot 22,3 miljard dollar, geholpen door de sterke verkoop van haar kankermedicijn. De winst steeg van 5,8 miljard dollar vorig jaar naar 6,2 miljard dollar nu. (ANP/RTR)