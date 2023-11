JBZ brengt psychische, medische en sociale zorg samen op spoedplein

Op de huisartsenpost en spoedeisende hulp in het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen regelmatig dakloze mensen of mensen met mentale problemen met een acute zorgvraag. De zorgprofessionals zoeken vaak lang naar een plek waar deze mensen na hun behandeling de juiste zorg krijgen. “Wij zitten er vaak mee in onze maag als we mensen krijgen die ook andere dan medische problemen hebben. Zij kunnen na een opname niet bij ons blijven en je wil ze niet aan hun lot overlaten. Wij zijn veel tijd kwijt om voor hen een passende opvangplek te regelen”, vertelt Angelique Habraken, SEH-verpleegkundige in het JBZ.

Pilot

Daarom is het JBZ een pilot gestart waarin welzijnsorganisaties op de SEH aanwezig zijn als Crisis & Interventieteam (CIT). “Doordat het CIT vaak op de SEH aanwezig is, zijn er korte lijntjes met bijvoorbeeld Farent (sociaal werk red.). Onze patiënten krijgen meteen de juiste zorg op de juiste plek en het scheelt ons veel tijd”, aldus Habraken.

Spoedplein

Daarom wordt de samenwerking verder uitgebreid. De partijen ontwikkelen gezamenlijk een spoedplein voor sociale, medische en psychische problematiek in het JBZ. Op 10 november hebben de samenwerkingspartners – JBZ, Reinier van Arkel, Farent, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Huisartsenpost Noord Oost Brabant, de politie, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, de regionale ambulancedienst, Novadic-Kentron en vvt-aanbieder Vivent – de intentieverklaring voor een spoedplein getekend.

Binnen het spoedplein kunnen zorgverleners met verschillende kennis en achtergronden de patiënt beter beoordelen en sneller passende zorg geven bij multiproblematiek. “En door alle acute zorg op één plek te organiseren, wordt voorkomen dat mensen van de verschillende locaties afhankelijk zijn voor beoordeling en behandeling. Dit brengt rust voor degene die acute zorg nodig heeft, maar het kost ook minder capaciteit van de hulpdiensten die al onder druk staan”, aldus het JBZ. Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt het startsein gegeven voor de verdere uitwerking van het spoedplein in het JBZ.