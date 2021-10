JBZ vraagt SEH-patiënten voortaan naar alcoholgebruik

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) vraagt volwassen patiënten op de spoedeisende hulp vanaf deze week naar hun alcoholgebruik. “Veel opnames hebben direct of indirect te maken met problemen rond alcoholmisbruik”, vertelt Jacqueline Bisschop , projectleider Alcoholproblematiek in het JBZ. “Dat is niet altijd meteen duidelijk en wel van belang om te weten bij de inzet van zorg tijdens en na de ziekenhuisopname.”

Met de antwoorden op de vragen kan snel worden ingeschat of het alcoholgebruik van de patiënt problematisch is en of er extra hulp gewenst is. In overleg met patiënten kan het JBZ als het nodig is acties inzetten om verergering van eventuele alcoholproblematiek te voorkomen. Bijvoorbeeld een extra lichamelijk of laboratoriumonderzoek, gesprekvoering, het voorschrijven van medicatie of een verwijzing naar de huisarts.

Alcoholproblematiek bespreekbaar maken

Volgens Bisschop is het belangrijk om alcoholproblematiek in het ziekenhuis bespreekbaar te maken. “Uiteraard staat het patiënten vrij om hier wel of niet antwoord op te geven. We leggen echter wel uit dat het voor hun eigen gezondheidswelzijn belangrijk is om eerlijk antwoord te geven op de vragen.”

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt sinds 2019 met diverse lokale zorgorganisaties en de gemeente samen om mensen te helpen bij het stoppen of verminderen van alcoholgebruik.