Jean Takken wordt bestuurder van stichting Radiotherapiegroep. Takken is nu nog werkzaam als bestuurder bij NEO Huisartsenzorg.

Takken volgt Jeroen Collette op die sinds september 2022 als interim-bestuurder aan Radiotherapiegroep is verbonden.

Radiotherapiegroep verleent radiotherapeutische zorg en is gevestigd in het oosten van het land met locaties in Arnhem, Deventer, Ede en Apeldoorn. Er werken 250 medewerkers.